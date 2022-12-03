В санкт-петербурге горит авторынок

Сообщается, что пожар на территории авторынка на Ириновском проспекте начался вечером 3 декабря. По словам свидетелей ЧП, там горит магазин по продаже моторных масел.

Судя по кадрам с места происшествия, тушением огня уже занимаются несколько пожарных расчетов. Пламя высоко поднялось, весь район вокруг места ЧП сильно задымлен.

Точная информация по пожару и возможных пострадавших уточняется.

Сообщается, что площадь пожара составляет 500 кв. метров.