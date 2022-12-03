В санкт-петербурге горит авторынок
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. На Ириновском авторынке в Красногвардейском районе Петербурга начался крупный пожар. По сообщениям очевидцев, горит магазин с моторными маслами. Об этом УНН сообщает со ссылкой на росСМИ.
Сообщается, что пожар на территории авторынка на Ириновском проспекте начался вечером 3 декабря. По словам свидетелей ЧП, там горит магазин по продаже моторных масел.
Судя по кадрам с места происшествия, тушением огня уже занимаются несколько пожарных расчетов. Пламя высоко поднялось, весь район вокруг места ЧП сильно задымлен.
Точная информация по пожару и возможных пострадавших уточняется.
Сообщается, что площадь пожара составляет 500 кв. метров.