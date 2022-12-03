У санкт-петербурзі горить авторинок

Повідомляється, що пожежа на території авторинку на Іринівському проспекті розпочалася увечері 3 грудня. За словами свідків НП, там горить магазин із продажу моторних масел.

Судячи з кадрів із місця події, гасінням вогню вже займаються кілька пожежних розрахунків. Полум'я високо піднялося, весь район навколо місця НП сильно задимлений.

Точна інформація щодо пожежі та можливих постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що площа пожежі становить 500 кв. метрів.