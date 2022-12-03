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У Києві та Дніпрі з 1 квітня на деяких ділянках доріг можна буде їхати зі швидкістю 70-80 км/год: де саме
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У санкт-петербурзі горить авторинок

У санкт-петербурзі горить авторинок

Київ • УНН

 • 1684753 перегляди

КИЇВ. 3 грудня. УНН. На Іринівському авторинку в Червоногвардійському районі Петербурга почалася велика пожежа. За повідомленнями очевидців, горить магазин із моторними маслами. Про це УНН повідомляє з посиланням на росЗМІ.

Повідомляється, що пожежа на території авторинку на Іринівському проспекті розпочалася увечері 3 грудня. За словами свідків НП, там горить магазин із продажу моторних масел.

Судячи з кадрів із місця події, гасінням вогню вже займаються кілька пожежних розрахунків. Полум'я високо піднялося, весь район навколо місця НП сильно задимлений.

Точна інформація щодо пожежі та можливих постраждалих уточнюється.

Повідомляється, що площа пожежі становить 500 кв. метрів.

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