В Санкт-Петербурге бизнесмена насмерть задавил БТР

"Следственными органами СК России по Санкт-Петербургу возбуждено уголовное дело по признакам преступления (по статье УК РФ про - ред.) "оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности". Из материалов уголовного дела следует, что 28 ноября 2020 года на территории Красносельского района неустановленные работники одного из индивидуальных предпринимателей оказывали платные услуги, не отвечающие требованиям безопасности жизни и здоровья потребителя, по организации и проведению мероприятия в военном стиле (организация этапов военно-полевого выхода). В результате чего, при движении бронетранспортера, произошел наезд на 38-летнего участника данного мероприятия, который скончался на месте происшествия", - говорится в сообщении.

Уточняется, что в настоящее время проводятся необходимые следственные действия, направленные на выяснение всех обстоятельств случившегося. Расследование уголовного дела продолжается.

По информации СМИ, погибший является 38-летним петербургским бизнесменом Андреем Кожевиным.

Напомним, во Львовской области водитель на авто насмерть сбил подростка и скрылся.