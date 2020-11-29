Во Львовской области водитель на авто насмерть сбил подростка и скрылся
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. Во Львовской области водитель на автомобиле насмерть сбил несовершеннолетнего и скрылся с места происшествия. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные департамента по вопросам гражданской защиты Львовской ОГА.
"28 ноября, около 22:23, в селе Рычагов Николаевского района, неустановленным автомобилем был совершен наезд на несовершеннолетнего жителя села Кагуев Николаевского района 2004 года рождения, который от полученных травм скончался на месте происшествия. Водитель на автомобиле покинул место ДТП", - говорится в сообщении.
Обстоятельства происшествия устанавливаются.
Напомним, в Хмельницкой области на скорости перевернулся легковой автомобиль Subaru, погибло две женщины.