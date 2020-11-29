На Львівщині водій на авто на смерть збив підлітка і втік
Київ • УНН
КИЇВ. 29 листопада. УНН. На Львівщині водій на автівці на смерть збив неповнолітнього і втік з місця події. Про це УНН повідомляє з посиланням на дані департаменту з питань цивільного захисту Львівської ОДА.
"28 листопада, близько 22:23, у селі Ричагів Миколаївського району, невстановленим автомобілем було здійснено наїзд на неповнолітнього мешканця села Кагуїв Миколаївського району 2004 року народження, який від отриманих травм, помер на місці події. Водій на автомобілі залишив місце ДТП", - йдеться у повідомлені.
Обставини події встановлюються.
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