На Хмельниччині на швидкості перекинувся легковик Subaru - загинуло двоє жінок

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Київ • УНН

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. У Кам’янці-Подільському 35-річний водій не впорався з управлінням автомобілем Subaru, після чого той перекинувся - в результаті ДТП загинули 42-річна і 35-річна жінки. Про це повідомляє сектор комунікації ГУНП у Хмельницькій області, інформує УНН.

"Дорожньо-транспортна пригода сталася вчора, 27 листопада, близько 22:10 години у Кам’янці-Подільському по вулиці Лесі Українки. 35-річний місцевий житель, керуючи автомобілем Subaru, не впорався із керуванням і допустив перекидання транспортного засобу. У результаті ДТП двоє його пасажирок 42 та 35 років від отриманих травм загинули на місці події. Сам водій та ще одна його пасажирка 37 років із тілесними ушкодженнями госпіталізовані до міської лікарні", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області затримали водія в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України — він перебуває у палаті під конвоєм.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на термін від 5 до 10 років.

Наразі у рамках розслідування призначено цілий ряд експертиз. Правоохоронці встановлюють усі обставини події.

Як повідомлялося раніше в УНН, у Хмельницькому автобус наїхав на двох дітей на переході.

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