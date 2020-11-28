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В Хмельницкой области на скорости перевернулся легковик Subaru - погибло две женщины

В Хмельницкой области на скорости перевернулся легковик Subaru - погибло две женщины

Киев  •  УНН

 • 13565 просмотра

КИЕВ. 28 ноября. УНН. В Каменце-Подольском 35-летний водитель не справился с управлением автомобилем Subaru, после чего тот перевернулся - в результате ДТП погибли 42-летняя и 35-летняя женщины. Об этом сообщает сектор коммуникации ГУНП в Хмельницкой области, передает УНН.

"Дорожно-транспортное происшествие произошло вчера, 27 ноября, около 22:10 часов в Каменце-Подольском по улице Леси Украинки. 35-летний местный житель, управляя автомобилем Subaru, не справился с управлением и допустил опрокидывание транспортного средства. В результате ДТП двое его пассажирок 42 и 35 лет от полученных травм погибли на месте происшествия. Сам водитель и еще одна его пассажирка 37 лет с телесными повреждениями госпитализированы в городскую больницу", - говорится в сообщении.

Отмечается, что следователи отдела по расследованию преступлений в сфере транспорта следственного управления ГУНП в Хмельницкой области задержали водителя в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины - он находится в палате под конвоем.

По данному факту возбуждено уголовное производство по ч. 3 ст. 286 (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшее гибель нескольких лиц) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 10 лет.

Сейчас в рамках расследования назначен ряд экспертиз. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщалось ранее в УНН, в Хмельницком автобус наехал на двух детей на переходе.

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