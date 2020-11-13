У Хмельницькому автобус наїхав на двох дітей на переході

“ДТП сталася 13 листопада о 8 годині. 8-річна третьокласниця і 9-річний учень четвертого класу переходили дорогу по нерегульованому пішохідному переходу по вулиці Кам’янецькій у Хмельницькому, коли на них наїхав автобус MAN під керуванням 36-річного водія”, — зазначили в поліції.

Наразі дівчинку з переломами госпіталізували до Хмельницької міської дитячої лікарні, а хлопчику надали медичну допомогу без госпіталізації. Ніхто з пасажирів автобуса не постраждав.

За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 286 Кримінального кодексу України “Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами”.

Санкція статті передбачає штраф від двохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або обмеження волі на строк до трьох років, з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Зазначимо, що декілька днів тому у Харкові водій мікроавтобуса збив школяра на пішохідному переході, дитину доставили до лікарні з травмою ноги.

Додамо, що влітку на Хмельниччині автобус на смерть збив жінку.

Нагадаємо, що у Києві таксі Uber влетіло у зупинку, двоє людей загинуло.