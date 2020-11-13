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В Хмельницком автобус наехал на двух детей на переходе

В Хмельницком автобус наехал на двух детей на переходе

Киев  •  УНН

 • 13261 просмотра

КИЕВ. 13 ноября. УНН. В Хмельницком водитель маршрутного автобуса совершил наезд на двух малолетних школьников, переходивших дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Об этом сообщили в пресс-службе полиции Хмельницкой области, передает УНН.

"ДТП произошло 13 ноября в 8:00. 8-летняя третьеклассница и 9-летний ученик четвертого класса переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу по улице Каменецкой в Хмельницком, когда на них наехал автобус MAN под управлением 36-летнего водителя", - отметили в полиции.

Девочку с переломами госпитализировали в Хмельницкую городскую детскую больницу, а мальчику оказали медицинскую помощь без госпитализации. Никто из пассажиров автобуса не пострадал.

По данному факту открыто уголовное производство по части 1 статьи 286 Уголовного кодекса Украины "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами".

Санкция статьи предусматривает штраф от двухсот до пятисот необлагаемых минимумов доходов граждан или исправительные работы на срок до двух лет, либо арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.

Отметим, что несколько дней назад в Харькове водитель микроавтобуса сбил школьника на пешеходном переходе, ребенка доставили в больницу с травмой ноги.

Добавим, что летом в Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину.

Напомним, что в Киеве такси Uber влетело в остановку, два человека погибли.

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