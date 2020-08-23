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На Хмельниччині автобус на смерть збив жінку

Київ • УНН

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КИЇВ. 23 серпня. УНН. На Хмельниччині у селі Оринін Кам’янець-Подільського району під колесами маршрутного автобуса "ПАЗ" загинула 50-річна місцева жителька. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП в області.

На Хмельниччині автобус на смерть збив жінку

Подія сталася вранці 22 серпня. Водій маршрутного автобуса "ПАЗ" сполученням "Кам'янець-Подільський — Оринін" під час руху заднім ходом здійснив наїзд на 50-річну жінку-пішохода, яка обходила транспортний засіб ззаду. 

Потерпіла отримала тілесні ушкодження, від яких померла на місці події.

За даним фактом слідчі слідчого управління ГУНП в Хмельницькій області відкрили кримінальне провадження за ч. 2 статті 286 Кримінального кодексу України (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Нагадаємо, у Харкові водій наїхав на жінку, потерпіла загинула.

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