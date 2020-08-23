В Хмельницкой области автобус насмерть сбил женщину
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В Хмельницкой области в селе Оринин Каменец-Подольского района под колесами маршрутного автобуса "ПАЗ" погибла 50-летняя местная жительница. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в области.
Происшествие произошло утром 22 августа. Водитель маршрутного автобуса "ПАЗ" сообщением "Каменец-Подольский - Оринин" при движении задним ходом совершил наезд на 50-летнюю женщину-пешехода, которая обходила транспортное средство сзади.
Пострадавшая получила телесные повреждения, от которых скончалась на месте происшествия.
По данному факту следователи следственного управления ГУНП в Хмельницкой области открыли уголовное производство по ч. 2 статьи 286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами). Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до восьми лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до трех лет или без такового.
Напомним, в Харькове водитель наехал на женщину, пострадавшая погибла.