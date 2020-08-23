У Харкові водій наїхав на жінку, потерпіла загинула
Київ • УНН
КИЇВ. 23 серпня. УНН. У Харкові внаслідок аварії загинула 61-річна громадянка. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Харківській області.
Повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду на проспекті Ландау надійшло до поліції 22 серпня близько 20:40.
На місці працівники поліції попередньо з’ясували, що 56-річний водій автомобіля Infiniti рухався від проспекту Ювілейного до вулиці Салтівське шосе та допустив наїзд на жінку, яка перетинала проїжджу частину у невстановленому місці. Потерпіла отримала травми, не сумісні з життям.
Інформація зареєстрована у Єдиному обліку заяв і повідомлень Московського відділу поліції. На даний час вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, встановлюються усі обставини аварії.
Нагадаємо, у столиці водій вантажівки збив жінку з дитиною, внаслідок ДТП жінка загинула, хлопчик – у лікарні.