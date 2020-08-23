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В Харькове водитель наехал на женщину, пострадавшая погибла

Киев • УНН

 • 14923 просмотра

КИЕВ. 23 августа. УНН. В Харькове в результате аварии погибла 61-летняя гражданка. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Харьковской области.

В Харькове водитель наехал на женщину, пострадавшая погибла

Сообщение о дорожно-транспортном происшествии на проспекте Ландау поступило в полицию 22 августа около 20:40.

На месте сотрудники полиции предварительно выяснили, что 56-летний водитель автомобиля Infiniti двигался от проспекта Юбилейного к улице Салтовское шоссе и допустил наезд на женщину, которая пересекала проезжую часть в неустановленном месте. Пострадавшая получила травмы, не совместимые с жизнью.

Информация зарегистрирована в Едином учете заявлений и сообщений Московского отдела полиции. В настоящее время решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч. 2 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами) Уголовного кодекса Украины, устанавливаются все обстоятельства аварии.

Напомним, в столице водитель грузовика сбил женщину с ребенком, в результате ДТП женщина погибла, мальчик - в больнице.

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