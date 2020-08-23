У Києві сміттєвоз насмерть збив жінку, дитина – в лікарні

“За попередньою інформацією, водій сміттєвоза, імовірно у стані алкогольного сп’яніння, робив маневр „задній рух“ і травмував 46-річну жінку з 4-річним хлопчиком. Від отриманих травм потерпіла померла на місці, а дитину з травмами голови госпіталізовано в лікарню. На місці події поліцейські виявили водія, 1993 року народження, та затримали”, — йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ДТП сталася у суботу на вулиці Флоренції. За даним фактом розпочато кримінального провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає позбавлення волі до 8 років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до 3-х років.

Як повідомляв УНН, у Полтавській області на трасі “Київ — Харків” сталася ДТП за участі легковика “Вольво” і вантажівки, в якій загинуло троє осіб.