На Полтавщині у ДТП за участі легковика "Вольво" і вантажівки загинуло три людини, з них - двоє дітей
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Полтавській області на трасі "Київ-Харків" поблизу села Говтвянчик сталася ДТП за участі легковика "Вольво" і вантажівки - загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.
"22 серпня о 01:00 рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини були залучені до ліквідації наслідків ДТП за участі легвого автомобіля "Вольво" та вантажівки "МАН", що трапилась на автошляху "Київ-Харків" поблизу села Говтвянчик Полтавського району", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля "Вольво".
"Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля "Вольво" та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки). Травмовані пасажирка автомобіля "Вольво" та пасажир автомобіля "МАН", 1994 р.н. Постраждалі госпіталізовані до 1 міської клінічної лікарні міста Полтава", - резюмували надзвичайники.
Як повідомлялося раніше в УНН, на Миколаївщині сталося лобове зіткнення легковика Opel із вантажівкою DAF - двоє загиблих.