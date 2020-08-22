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На Полтавщині у ДТП за участі легковика "Вольво" і вантажівки загинуло три людини, з них - двоє дітей

Київ • УНН

 • 40687 перегляди

КИЇВ. 22 серпня. УНН. У Полтавській області на трасі "Київ-Харків" поблизу села Говтвянчик сталася ДТП за участі легковика "Вольво" і вантажівки - загинуло троє осіб. Про це повідомляє пресслужба ДСНС, інформує УНН.

На Полтавщині у ДТП за участі легковика "Вольво" і вантажівки загинуло три людини, з них - двоє дітей

"22 серпня о 01:00 рятувальники 4-ї Державної пожежно-рятувальної частини були залучені до ліквідації наслідків ДТП за участі легвого автомобіля "Вольво" та вантажівки "МАН", що трапилась на автошляху "Київ-Харків" поблизу села Говтвянчик Полтавського району", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що рятувальники за допомогою гідравлічного інструмента деблокували одну потерпілу та трьох загиблих з автомобіля "Вольво".

"Внаслідок дорожньо-транспортної події загинули водій автомобіля "Вольво" та двоє дітей (дані встановлюються, приблизно 2 та 4 роки). Травмовані пасажирка автомобіля "Вольво" та пасажир автомобіля "МАН", 1994 р.н. Постраждалі госпіталізовані до 1 міської клінічної лікарні міста Полтава", - резюмували надзвичайники.

Як повідомлялося раніше в УНН, на Миколаївщині сталося лобове зіткнення легковика Opel із вантажівкою DAF - двоє загиблих.

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