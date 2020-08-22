На Миколаївщині лобове зіткнення легковика Opel із вантажівкою DAF - двоє загиблих
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. На автошляху "Благовіщенське - Миколаїв" в результаті зіткнення вантажівки і легковика загинуло двоє осіб. Про це повідомляє пресслужба ГУ ДСНС України у Миколаївській області, інформує УНН.
"Вночі, 22 серпня, за екстреним номером "101" надійшло повідомлення про лобове зіткнення автомобіля ОPEL VECTRA з вантажівкою DAF на 117 км автошляху Н-24 "Благовіщенське - Миколаїв", за межами міста Южноукраїнськ в Арбузинському районі", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що на місце прибули рятувальники 28 державної пожежно-рятувальної частини Головного управління ДСНС України у Миколаївській області.
"З'ясувалось, що з автомобіля OPEL двох постраждалих чоловіків 1991 р.н. та 1984 р.н. госпіталізовано каретами швидкої медичної допомоги до лікарняних закладів у стані середньої важкості та вкрай важкому стані. Тіла двох загиблих чоловіків (пасажира 1983 р.н. та водія 1987 р.н.), використовуючи гідравлічний інструмент деблокували рятувальники. Водій автомобіля DAF не постраждав", - резюмували надзвичайники.
Вказується, що обставини події встановлювали співробітники поліції.
Як повідомлялося раніше в УНН, поблизу Миколаєва в КамАЗ влетіли вісім автівок, є постраждалі.