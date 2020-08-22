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В Николаевской области лобовое столкновение легковушки Opel с грузовиком DAF - двое погибших

Киев • УНН

 • 17702 просмотра

КИЕВ. 22 августа. УНН. На автодороге "Благовещенское - Николаев" в результате столкновения грузовика и легковушки погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Николаевской области, информирует УНН.

В Николаевской области лобовое столкновение легковушки Opel с грузовиком DAF - двое погибших

"Ночью, 22 августа, по экстренному номеру "101" поступило сообщение о лобовом столкновении автомобилей Оpel VECTRA с грузовиком DAF на 117 км автодороги Н-24 "Благовещенское - Николаев", за пределами города Южноукраинск в Арбузинском районе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что на место прибыли спасатели 28 государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области.

"Выяснилось, что из автомобиля OPEL двое пострадавших мужчин 1991 г.р. и 1984 г.р. госпитализированы каретами скорой медицинской помощи в больничные заведения в состоянии средней тяжести и крайне тяжелом состоянии. Тела двух погибших мужчин (пассажира 1983 г.р. и водителя 1987 г.р.), используя гидравлический инструмент деблокировали спасатели. Водитель автомобиля DAF не пострадал", - резюмировали чрезвычайники.

Указывается, что обстоятельства происшествия устанавливали сотрудники полиции.

Как сообщалось ранее в УНН, вблизи Николаева в КамАЗ влетели восемь автомобилей, есть пострадавшие.

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