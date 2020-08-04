Поблизу Миколаєва в КамАЗ влетіли вісім автівок, є постраждалі

ukru
18:42 • 33163 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

18:06 • 69350 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 81518 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 110547 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 117296 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 115930 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 150782 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 124913 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124635 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123831 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+4°
2 м/с
66 %
758 мм
Хмарно, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81503 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101649 перегляди
В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

В Україну повернулася дівчина, яка понад 10 років прожила під окупацією

19 березня, 13:25 • 30076 перегляди
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75798 перегляди
Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

Порошенко підіграє ворогу своїми заявами, що рф не атакує цивільні об’єкти - експерт Гладких

19 березня, 16:36 • 30896 перегляди
Публікації
“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

“Аналізуйте інформацію”: очільниця АРМА Дума відповіла на критику голови антикорупційного комітету Радіної

19 березня, 13:52 • 75798 перегляди
Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

Нове регулювання змінює фармацевтичний ринок: скільки аптек закриється через нові правила?

19 березня, 13:13 • 101649 перегляди
Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

Зарахування дитини в садочок: коли розсилатимуть запрошення та які документи потрібні

19 березня, 12:52 • 81503 перегляди
Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 06:32 • 150782 перегляди
Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

Корисні десерти без цукру: смачні альтернативи для здорового харчування

19 березня, 05:20 • 116790 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

Режисера звинуватили у шахрайстві на $11 млн через серіал для Netflix

19 березня, 09:57 • 50548 перегляди
Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

Tesla отримала перший дозвіл для запуску роботаксі в Каліфорнії

19 березня, 09:25 • 57956 перегляди
Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

Скандал навколо кліпу для Євробачення-2025: естонський співак "об'єднав" українців та росіян у роботі над своїм кліпом

18 березня, 13:20 • 107575 перегляди
Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

Паради, маскарад і вистави: в Ірландії сотні тисяч людей святкували День святого Патріка

17 березня, 16:09 • 125864 перегляди
Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

Бренд паперових серветок Kleenex створив рейтинг емоційності фільмів

17 березня, 13:49 • 125285 перегляди
Актуальне
Поблизу Миколаєва в КамАЗ влетіли вісім автівок, є постраждалі

Поблизу Миколаєва в КамАЗ влетіли вісім автівок, є постраждалі

Київ • УНН

 • 13617 перегляди

КИЇВ. 4 серпня. УНН. Поблизу Миколаєва з вантажівкою КамАЗ зіткнулися вісім автівок, серед постраждалих – малолітня дитина. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївської області, передає УНН.

"Сьогодні, 4 серпня, близько 15:00 на автодорозі "Благовіщенське – Миколаїв", біля повороту на с. Баловне Новоодеського району, відбулося зіткнення вантажівки "КамАЗ" та Daewoo Lanos, в подальшому у вантажівку в’їхало ще сім автомобілів", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що внаслідок ДТП загиблих немає, постраждалих доправили до лікарні.

"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 63-річний водій та пасажири Daewoo Lanos 15-ти, 31-го, 37-ми років та однорічна дитина з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. Також зазнала травмувань 26-річна пасажирка Skoda Octavia", – повідомили в поліції.

Нині встановлюються усі обставини автопригоди та її причини. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.

Як повідомляв УНН, у Київській області зіткнулись дві іномарки, п’ятеро людей постраждали.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Кримінал та НП

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$237.65
Brent
$70.94
Bitcoin
$85,609.00
S&P 500
$5,688.65
Газ TTF
$43.36
Золото
$3,057.95
Ethereum
$2,040.80