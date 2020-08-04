Поблизу Миколаєва в КамАЗ влетіли вісім автівок, є постраждалі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 серпня. УНН. Поблизу Миколаєва з вантажівкою КамАЗ зіткнулися вісім автівок, серед постраждалих – малолітня дитина. Про це повідомили у відділі комунікації ГУНП у Миколаївської області, передає УНН.
"Сьогодні, 4 серпня, близько 15:00 на автодорозі "Благовіщенське – Миколаїв", біля повороту на с. Баловне Новоодеського району, відбулося зіткнення вантажівки "КамАЗ" та Daewoo Lanos, в подальшому у вантажівку в’їхало ще сім автомобілів", – йдеться в повідомленні.
Зазначається, що внаслідок ДТП загиблих немає, постраждалих доправили до лікарні.
"Внаслідок зіткнення транспортних засобів 63-річний водій та пасажири Daewoo Lanos 15-ти, 31-го, 37-ми років та однорічна дитина з тілесними ушкодженнями доставлені до медичного закладу. Також зазнала травмувань 26-річна пасажирка Skoda Octavia", – повідомили в поліції.
Нині встановлюються усі обставини автопригоди та її причини. Попередньо подію кваліфіковано за ч. 1 ст. 286 ККУ "Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами". Санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на строк до трьох років.
Як повідомляв УНН, у Київській області зіткнулись дві іномарки, п’ятеро людей постраждали.