Вблизи Николаева в КамАЗ влетели восемь автомобилей, есть пострадавшие
Киев • УНН
КИЕВ. 4 августа. УНН. Вблизи Николаева с грузовиком КамАЗ столкнулись восемь автомобилей, среди пострадавших - малолетний ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.
"Сегодня, 4 августа, около 15:00 на автодороге "Благовещенское - Николаев", возле поворота на с. Баловное Новоодесского района, произошло столкновение грузовика КамАЗ и Daewoo Lanos, в дальнейшем в грузовик въехали еще семь автомобилей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в результате ДТП погибших нет, пострадавших доставили в больницу.
"В результате столкновения транспортных средств 63-летний водитель и пассажиры Daewoo Lanos 15-ти, 31-го, 37-ми лет и годовалый ребенок с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Также получила травмы 26-летняя пассажирка Skoda Octavia", - сообщили в полиции.
Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.
Как сообщал УНН, в Киевской области столкнулись две иномарки, пять человек пострадали.