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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 80083 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 105311 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 110208 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

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Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 112419 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

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4 марта, 12:57 • 134200 просмотра

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Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102588 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102663 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102217 просмотра

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Вблизи Николаева в КамАЗ влетели восемь автомобилей, есть пострадавшие

Вблизи Николаева в КамАЗ влетели восемь автомобилей, есть пострадавшие

Киев  •  УНН

 • 13617 просмотра

КИЕВ. 4 августа. УНН. Вблизи Николаева с грузовиком КамАЗ столкнулись восемь автомобилей, среди пострадавших - малолетний ребенок. Об этом сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Николаевской области, передает УНН.

"Сегодня, 4 августа, около 15:00 на автодороге "Благовещенское - Николаев", возле поворота на с. Баловное Новоодесского района, произошло столкновение грузовика КамАЗ и Daewoo Lanos, в дальнейшем в грузовик въехали еще семь автомобилей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в результате ДТП погибших нет, пострадавших доставили в больницу.

"В результате столкновения транспортных средств 63-летний водитель и пассажиры Daewoo Lanos 15-ти, 31-го, 37-ми лет и годовалый ребенок с телесными повреждениями доставлены в медицинское учреждение. Также получила травмы 26-летняя пассажирка Skoda Octavia", - сообщили в полиции.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства ДТП и его причины. Предварительно событие квалифицировано по ч. 1 ст. 286 УК "Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами". Санкция статьи предусматривает наказание от штрафа до ограничения свободы на срок до трех лет.

Как сообщал УНН, в Киевской области столкнулись две иномарки, пять человек пострадали.

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