В Полтавской области в ДТП с участием легковушки "Вольво" и грузовика погибли три человека, из них - двое детей
Киев • УНН
КИЕВ. 22 августа. УНН. В Полтавской области на трассе "Киев-Харьков" вблизи села Говтвянчик произошло ДТП с участием легкового автомобиля "Вольво" и грузовика - погибли три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС, информирует УНН.
"22 августа в 01:00 спасатели 4-й Государственной пожарно-спасательной части были привлечены к ликвидации последствий ДТП с участием легвого автомобиля "Вольво" и грузовика "МАН", которое произошло на автодороге "Киев-Харьков" вблизи села Говтвянчик Полтавского района", - говорится в сообщении.
Отмечается, что спасатели с помощью гидравлического инструмента деблокировали одну потерпевшую и трех погибших из автомобиля "Вольво".
"В результате дорожно-транспортного происшествия погибли водитель автомобиля "Вольво" и двое детей (данные устанавливаются, примерно 2 и 4 года). Травмированы пассажирка автомобиля "Вольво" и пассажир автомобиля "МАН", 1994 г.р. Пострадавшие госпитализированы в 1 городскую клиническую больницу города Полтава", - резюмировали чрезвычайники.
Как сообщалось ранее в УНН, в Николаевской области произошло лобовое столкновение легковушки Opel с грузовиком DAF - двое погибших.