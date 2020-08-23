В Киеве мусоровоз насмерть сбил женщину, ребенок — в больнице
Киев • УНН
КИЕВ. 23 августа. УНН. В столице водитель грузовика сбил женщину с ребенком, в результате ДТП женщина погибла, мальчик — в больнице. Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает УНН.
“По предварительной информации, водитель мусоровоза, вероятно в состоянии алкогольного опьянения, делал маневр „задний ход“ и травмировал 46-летнюю женщину с 4-летним мальчиком. От полученных травм пострадавшая скончалась на месте, а ребенка с травмами головы госпитализировали в больницу. На месте происшествия полицейские обнаружили водителя, 1993 года рождения, и задержали”, — говорится в сообщении.
Отмечается, что ДТП произошло в субботу на улице Флоренции. По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 8 лет с лишением права управлять транспортными средствами на срок до 3-х лет.
Как сообщал УНН, в Полтавской области на трассе “Киев — Харьков” произошло ДТП с участием легкового автомобиля “Вольво” и грузовика, в котором погибли три человека.