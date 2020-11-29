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У Санкт-Петербурзі бізнесмена на смерть задавив БТР

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. У російському Санкт-Петербурзі бронетранспортер на смерть переїхав 38-річного бізнесмена. Про це повідомляє УНН з посиланням на дані головного слідчого управління Слідчого комітету Російської Федерації по Санкт-Петербургу.

"Слідчими органами СК Росії по Санкт-Петербургу порушено кримінальну справу за ознаками злочину (за статтею КК РФ про - ред.) "надання послуг, що не відповідають вимогам безпеки". З матеріалів кримінальної справи виходить, що 28 листопада 2020 року на території Красносільського району невстановлені працівники одного з індивідуальних підприємців надавали платні послуги, що не відповідають вимогам безпеки життя і здоров'я споживача, по організації та проведенню заходу в військовому стилі (організація етапів військово-польового виходу). У результаті чого, при русі бронетранспортера, стався наїзд на 38-річного учасника даного заходу, який помер на місці події", - сказано в повідомленні.

Уточнюється, що наразі проводяться необхідні слідчі дії, спрямовані на з'ясування всіх обставин того, що сталося. Розслідування кримінальної справи триває.

За інформацією російських ЗМІ, загиблий є 38-річним петербурзьким бізнесменом Андрієм Кожевіним.

Нагадаємо, у Львівській області водій на авто на смерть збив підлітка і втік.

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