В Румынии от гриппа умерло 26 человек

"Врачи подтвердили наличие вируса гриппа у четырех других людей, умерших в последнее время: две женщины и двое мужчин из районов Мурешор, Илфов и Яссы. Все пациенты страдали от хронических заболеваний и не вакцинировались от гриппа, число смертей достигло 26",- сообщает România TV.

Смертельные случаи из-за гриппа подтверждены Национальным центром по контролю инфекционных заболеваний (CNSCBT).

Как сообщал УНН, в городе Уэстер-Росс в Шотландии от гриппа умерла 18-летняя девушка.