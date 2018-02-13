В Румынии от гриппа умерло 26 человек
Киев • УНН
БУХАРЕСТ-КИЕВ. 13 февраля. УНН. В Румынии от гриппа умерло 26 человек, о последних 4 летальных случаях врачи объявили сегодня, 13 февраля, передает УНН со ссылкой на România TV.
"Врачи подтвердили наличие вируса гриппа у четырех других людей, умерших в последнее время: две женщины и двое мужчин из районов Мурешор, Илфов и Яссы. Все пациенты страдали от хронических заболеваний и не вакцинировались от гриппа, число смертей достигло 26",- сообщает România TV.
Смертельные случаи из-за гриппа подтверждены Национальным центром по контролю инфекционных заболеваний (CNSCBT).
Как сообщал УНН, в городе Уэстер-Росс в Шотландии от гриппа умерла 18-летняя девушка.