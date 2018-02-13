У Румунії від грипу померло 26 осіб
Київ • УНН
БУХАРЕСТ-КИЇВ. 13 лютого. УНН. У Румунії від грипу померло 26 осіб, про останні 4 летальних випадки лікарі оголосили сьогодні, 13 лютого, передає УНН з посиланням на România TV.
"Лікарі підтвердили наявність вірусу грипу у чотирьох інших людей, померлих в останній час: дві жінки і двоє чоловіків з районів Мурешор, Ілфов і Ясси. Всі пацієнти страждали від хронічних захворювань і не вакциновані від грипу, число смертей досягло 26", - пише România TV.
Смертельні випадки через грип підтверджено Національним центром з контролю інфекційних захворювань (CNSCBT).
Як повідомляв УНН, у місті Уестер-Росс в Шотландії від грипу померла 18-річна дівчина.