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В Румынии проходят парламентские выборы: ожидают победы проевропейских сил

В Румынии проходят парламентские выборы: ожидают победы проевропейских сил

Киев  •  УНН

 • 14473 просмотра

КИЕВ. 6 декабря. УНН. Консервативная Национал-либеральная партия премьер-министра Лудовико Орбана по данным социологов, имеет лучшие шансы на победу на выборах в Румынии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Deutsche Welle.

"В Румынии в воскресенье, 6 декабря, проходят парламентские выборы. Гражданам страны предстоит избрать 136 сенаторов и 329 депутатов из 7136 кандидатов (2477 - в Сенат и 4659 - в Палату депутатов). Парламентариев избирают на срок четыре года. Голосование проходит по партийным спискам", - пишет издание.

Отмечается, что войти в состав Палаты депутатов попытаются также 42 независимых кандидата, а в Сенат - один. Порог прохождения - 5 процентов голосов.

"Опросы говорят о преимуществе правящей партии. По данным социологических опросов, правящая проевропейская Национал-либеральная партия (НЛП) премьер-министра Лудовико Орбана имеет большие шансы одержать победу. Согласно последним исследованиям Института маркетинга и опросов, ее могут поддержать 28 процентов респондентов , оппозиционную Социал-демократическую партию (СДП) - 23 процента", - добавляет издание.

Добавляется, что правительство меньшинства Орбана было создано после отставки в октябре 2019 года левоцентристского кабинета Социал-демократической партии, которая сохранила относительное большинство в парламенте.

Напомним, премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал уже ексдепутата Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Йожефа Сайера, который был задержан на гей-секс-вечеринке в Брюсселе.

Сообщалось, что полиция задержала участников за нарушение карантина, а Сайер пытался убежать по водосточной трубе. Позже венгерский политик признался, что был на "частной вечеринке", и заверил, что найденные на ней наркотики были не его. Он извинился за инцидент и подал в отставку.

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