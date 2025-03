Наркотики та секс-вечірка на карантині: впливовий угорський політик пішов у відставку через "діяльність" у Брюсселі

У контексті ситуації важливо відзначити, що це була “одностатева секс-вечірка”. ЗМІ відзначають, що Сайер — вкрай впливовий член правлячої угорської партії “Фідес” прем’єр-міністра країни Віктора Орбана. Дана партія відома своєю вкрай популістською консервативною риторикою, пов’язаною з баченням нібито “загрози” від ЛГБТ-спільноти та прав людини, а також нібито “нав’язування” цінностей.

“Угорський політик і член Європейського парламенту Йожеф Сайер подав у відставку після того, як був затриманий на сексуальній вечірці в Брюсселі вночі минулої п’ятниці, організованої в порушення введених в Бельгії „коронавірусних“ заходів. За повідомленням поліції, в цій вечірці брали участь 25 осіб, включаючи депутата”, — йдеться в повідомленні бельгійських журналістів.

Сьогодні Сайер оголосив про свою відставку через присутність на “приватній вечірці” і вибачився за порушення правил зборів під час пандемії. При цьому він спростував звинувачення щодо таблеток екстазі, знайдених поліцією на місці вечірки.

Як повідомляють бельгійські та угорські журналісти, після появи офіцерів поліції на вечірці депутат намагався втекти по водостокові, але був затриманий правоохоронцями. Після опитування і підтвердження статусу депутата, поліція відпустила політика. Він, як і кожен з учасників вечірки, отримав штраф на 250 євро за порушення обмежувальних заходів, введених для стримування пандемії коронавируса на території Королівства Бельгія.

Now that it’s confirmed: József Szájer, the MEP busted during a gay gangbang, is not only a close ally of PM Orbán, he personally re-wrote Hungary’s constitution to include the following line: “Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman ... ” https://t.co/ov9qamrgl0

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020