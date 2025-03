Наркотики и секс-вечеринка на карантине: влиятельный венгерский политик ушел в отставку из-за "деятельности" в Брюсселе

В контексте ситуации важно отметить, что это была “однополая секс-вечеринка”. СМИ отмечают, что Сайер — крайне влиятельный член правящей венгерской партии “Фидес” премьер-министра страны Виктора Орбана. Данная партия известна своей крайне популистской консервативной риторикой, связанной с видением якобы “угрозы” от ЛГБТ-сообщества и прав человека, а также якобы “навязывания” ценностей.

“Венгерский политик и член Европейского парламента Йожеф Сайер подал в отставку после того, как был задержан на сексуальной вечеринке в Брюсселе ночью в прошлую пятницу, организованной в нарушение введенных в Бельгии „коронавирусных“ мероприятий. По сообщению полиции, в этой вечеринке участвовали 25 человек, включая депутата”, — говорится в сообщении бельгийских журналистов.

Сегодня Сайер объявил о своей отставке из-за присутствия на “частной вечеринке” и извинился за нарушение правил собраний во время пандемии. При этом он опроверг обвинения относительно таблеток экстази, найденных полицией на месте вечеринки.

Как сообщают бельгийские и венгерские журналисты, после появления офицеров полиции на вечеринке депутат пытался сбежать по водостоку, но был задержан правохранителями. После опроса и подтверждения статуса депутата, полиция отпустила политика. Он, как и каждый из участников вечеринки, получил штраф на 250 евро за нарушение ограничительных мер, введенных для сдерживания пандемии коронавируса на территории Королевства Бельгия.

Now that it’s confirmed: József Szájer, the MEP busted during a gay gangbang, is not only a close ally of PM Orbán, he personally re-wrote Hungary’s constitution to include the following line: “Hungary shall protect the institution of marriage as the union of a man & a woman...” https://t.co/ov9qamrgl0

— Szabolcs Panyi (@panyiszabolcs) December 1, 2020