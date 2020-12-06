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У Румунії проходять парламентські вибори: очікують перемоги проєвропейських сил

У Румунії проходять парламентські вибори: очікують перемоги проєвропейських сил

Київ • УНН

 • 14491 перегляди

КИЇВ. 6 грудня. УНН. Консервативна Націонал-ліберальна партія прем'єр-міністра Лудовіко Орбана за даними соціологів, має кращі шанси на перемогу на виборах в Румунії. Про це повідомляє УНН з посиланням на Deutsche Welle.

"У Румунії в неділю, 6 грудня, проходять парламентські вибори. Громадянам країни належить обрати 136 сенаторів і 329 депутатів з 7136 кандидатів (2477 - в Сенат і 4659 - в Палату депутатів). Парламентаріїв обирають на термін чотири роки. Голосування проходить за партійними списками", - пише видання.

Відзначається, що увійти до складу Палати депутатів спробують також 42 незалежних кандидати, а в Сенат - один. Поріг проходження - 5 відсотків голосів.

"Опитування говорять про перевагу правлячої партії. За даними соціологічних опитувань, правляча проєвропейська Націонал-ліберальна партія (НЛП) прем'єр-міністра Лудовіко Орбана має великі шанси здобути перемогу. Згідно з останнім дослідженням Інституту маркетингу та опитувань, її можуть підтримати 28 відсотків респондентів, опозиційну Соціал-демократичну партію (СДП) - 23 відсотки", - додає видання.

Додається, що уряд меншості Орбана було утворено після відставки в жовтні 2019 року лівоцентристського кабінету Соціал-демократичної партії, яка зберегла відносну більшість в парламенті.

Нагадаємо, прем'єр Угорщини Віктор Орбан розкритикував вже ексдепутата Європарламенту від угорської правлячої партії "Фідес" Йожефа Сайера, який був затриманий на гей-секс-вечірці в Брюсселі.

Повідомлялося, що поліція затримала учасників за порушення карантину, а Сайер намагався втекти по водостічній трубі. Пізніше угорський політик зізнався, що був на "приватній вечірці", і запевнив, що знайдені на ній наркотики були не його. Він вибачився за інцидент і подав у відставку.

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