Секс-вечеринка с наркотиками: венгерский премьер Орбан отреагировал на действия политика своей партии
Киев • УНН
КИЕВ. 3 декабря. УНН. Премьер Венгрии Виктор Орбан раскритиковал уже экс-депутата Европарламента от венгерской правящей партии "Фидес" Йожефа Сайера, который был задержан на гей-секс-вечеринке в Брюсселе. Об этом сообщает издание Euroactiv, а также агентство Reuters, пишет УНН.
Он сказал, что действиям Сайера “нет оправдания” и они “не совместимы с ценностями их политической семьи”.
В Reuters уточняют, что Фидес поддерживает традиционные христианские и семейные ценности и ведет кампанию против ЛГБТ-сообщества Венгрии, якобы из-за “угроз” от него.
Сайер же был одним из основателей партии, соратником Орбана на протяжении 30 лет и “самым сильным консервативным голосом” Орбана в Европарламенте, отмечают в издании. Он также приложил руку к венгерской Конституции 2010 года, которая защищает институт брака как “союз между мужчиной и женщиной”.
“Он (Сайер) принял единственно правильное решение, когда извинился, подал в отставку в Европарламенте и покинул Фидес”, — добавил Орбан.
27 ноября Сайера и еще около 20-члеовек поймали на гей-вечеринке в Брюсселе. Сообщалось, что полиция задержала участников за нарушение карантина, а Сайер пытался сбежать по водосточной трубе. Позже венгерский политик признался, что был на “частной вечеринке”, и заверил, что найденные на ней наркотики были не его. Он извинился за инцидент и подал в отставку.