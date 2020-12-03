Секс-вечірка з наркотиками: угорський прем'єр Орбан відреагував на дії політика своєї партії

Він сказав, що діям Сайер “немає виправдання” і вони “не сумісні з цінностями їх політичної сім’ї”.

В Reuters уточнюють, що “Фідес” підтримує “традиційні християнські та сімейні цінності” і веде кампанію проти ЛГБТ-спільноти Угорщини, нібито через “загрозу” від неї.

Сайер же був одним із засновників партії, соратником Орбана протягом 30 років і “найсильнішим консервативним голосом” Орбана в Європарламенті, відзначають у виданні. Він також доклав руку до угорської Конституції 2010 року, яка захищає інститут шлюбу як “союз між чоловіком і жінкою”.

“Він (Сайер) прийняв єдино правильне рішення, коли вибачився, подав у відставку в Європарламенті і покинув Фідес”, — додав Орбан.

27 листопада Сайер і ще близько 20-члеовек спіймали на гей-вечірці в Брюсселі. Повідомлялося, що поліція затримала учасників за порушення карантину, а Сайер намагався втекти по водостічній трубі. Пізніше угорський політик зізнався, що був на “приватній вечірці”, і запевнив, що знайдені на ній наркотики були не його. Він вибачився за інцидент і подав у відставку.