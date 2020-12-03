Секс-вечірка з наркотиками: угорський прем'єр Орбан відреагував на дії політика своєї партії
Київ • УНН
КИЇВ. 3 грудня. УНН. Прем’єр Угорщини Віктор Орбан розкритикував вже ексдепутата Європарламенту від угорської правлячої партії “Фідес” Йожефа Сайера, який був затриманий на гей-секс-вечірці в Брюсселі. Про це повідомляє видання Euroactiv, а також агентство Reuters, пише УНН.
Він сказав, що діям Сайер “немає виправдання” і вони “не сумісні з цінностями їх політичної сім’ї”.
В Reuters уточнюють, що “Фідес” підтримує “традиційні християнські та сімейні цінності” і веде кампанію проти ЛГБТ-спільноти Угорщини, нібито через “загрозу” від неї.
Сайер же був одним із засновників партії, соратником Орбана протягом 30 років і “найсильнішим консервативним голосом” Орбана в Європарламенті, відзначають у виданні. Він також доклав руку до угорської Конституції 2010 року, яка захищає інститут шлюбу як “союз між чоловіком і жінкою”.
“Він (Сайер) прийняв єдино правильне рішення, коли вибачився, подав у відставку в Європарламенті і покинув Фідес”, — додав Орбан.
27 листопада Сайер і ще близько 20-члеовек спіймали на гей-вечірці в Брюсселі. Повідомлялося, що поліція затримала учасників за порушення карантину, а Сайер намагався втекти по водостічній трубі. Пізніше угорський політик зізнався, що був на “приватній вечірці”, і запевнив, що знайдені на ній наркотики були не його. Він вибачився за інцидент і подав у відставку.