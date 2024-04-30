У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать новые меры обороны - Плетенчук

У россиян ограниченный выбор для реализации и внедрения новых мероприятий. Хотя они еще имеют бронепоезд, но нельзя гарантировать, что мост выдержит его проход. Об этом сообщил представитель Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона, передает корреспондент УНН.

У россиян выбор невелик, чтобы реализовывать и инициировать новые меры. Конечно, у них еще остается бронепоезд, но не факт, что мост его выдержит. Что касается других способов обороны, то мы видим, что фактически с воды не происходит патрулирование. Они, фактически не имея инструментов по мониторингу надводной ситуации непосредственно силами корабельной группировки, увеличили количество воздушного компонента - сказал Плетенчук.

Напомним

Ранее спикер Сил обороны Юга Дмитрий Плетенчук сообщил, что для того, чтобы компенсировать отсутствие носителей ракет в море, россияне используют мобильные платформы, разведку и целый "зоопарк дронов".