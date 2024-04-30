У росіян вибір невеликий, щоб реалізовувати нові заходи оборони – Плетенчук
Київ • УНН
росіяни мають обмежені можливості для реалізації та забезпечення нових заходів, оскільки їхній бронепоїзд може не витримати проходження мостом, а ефективних засобів для патрулювання та моніторингу надводної обстановки у них немає через відсутність корабельної групи, натомість вони покладаються на посилений повітряний компонент, мобільні платформи, розвідку та безпілотні літальні апарати.
У росіян обмежений вибір для реалізації та впровадження нових заходів. Хоча вони ще мають бронепоїзд, але не можна гарантувати, що міст витримає його прохід. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.
У росіян вибір невеликий, щоб реалізовувати та ініціювати нові заходи. Звісно, у них ще залишається бронепотяг, але не факт, що міст його витримає. Що стосується інших способів оборони, то ми бачимо, що фактично з води не відбувається патрулювання. Вони, фактично не маючи інструментів, щодо моніторингу надводної ситуації безпосередньо силами корабельного угрупування, збільшили кількість повітряного компоненту
Нагадаємо
Раніше речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук повідомив, що для того, щоб компенсувати відсутність носіїв ракет у морі, росіяни використовують мобільні платформи, розвідку та цілий "зоопарк дронів".