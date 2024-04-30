У росіян вибір невеликий, щоб реалізовувати нові заходи оборони – Плетенчук

У росіян обмежений вибір для реалізації та впровадження нових заходів. Хоча вони ще мають бронепоїзд, але не можна гарантувати, що міст витримає його прохід. Про це повідомив речник Сил оборони Півдня Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону, передає кореспондент УНН.

У росіян вибір невеликий, щоб реалізовувати та ініціювати нові заходи. Звісно, у них ще залишається бронепотяг, але не факт, що міст його витримає. Що стосується інших способів оборони, то ми бачимо, що фактично з води не відбувається патрулювання. Вони, фактично не маючи інструментів, щодо моніторингу надводної ситуації безпосередньо силами корабельного угрупування, збільшили кількість повітряного компоненту