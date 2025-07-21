У российских агентов не может существовать неприкосновенности – Билецкий об обысках и задержаниях в НАБУ

У российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще – ни в одной структуре страны. И для НАБУ нет никаких исключений – Бюро тоже нужно проверять. Об этом заявил командир Третьего армейского корпуса Андрей Билецкий, комментируя "Украинским новостям" сегодняшние обыски и задержания в НАБУ, передает УНН.

У нас сейчас идет война за выживание, война эта идет с россией, если кто-то забыл. И у российских агентов не может существовать неприкосновенности вообще – ни в одной структуре страны – ответил Андрей Билецкий на вопрос, как к подобным операциям относятся в войске.

По его словам, СБУ – это контрразведка, она отвечает за контрразведывательный режим и поиск агентов страны-противника во всех структурах – без исключений.

И для НАБУ нет никаких исключений – Бюро тоже нужно проверять. В интересах ведомства очиститься от прямых агентов россии, а не покрывать их. Все остальное – в ближайшее время увидим доказательную базу. Поэтому для меня это позитив, когда стало на одного или нескольких российских агентов меньше – заявил командир корпуса.

21 июля СБУ и Офис Генерального прокурора разоблачили одного из руководителей межрегиональных управлений детективов НАБУ Руслана Магамедрасулова на бизнесе в рф: он был посредником в продаже партий технической конопли своего отца в Республику Дагестан.

Отец Руслана Магамедрасулова Сентябр Магамедрасулов имеет гражданство рф, однако высокопоставленный чиновник НАБУ не указал этот факт при оформлении допуска к государственной тайне, чем нарушил закон. Его мать Ирина Магамедрасулова проживает в Киеве, но получает пенсию в так называемой "ДНР" и публикует пророссийские комментарии в соцсетях.

Следствие проверяет информацию о контактах Руслана Магамедрасулова с российскими спецслужбами и передаче им секретной информации. По данным СБУ, Магамедрасулов был в тесном контакте с народным депутатом-беглецом от запрещенной ОПЗЖ Федором Христенко, который связан со спецслужбами рф и, как установило следствие, имеет значительное влияние на деятельность НАБУ.

Как утверждается, еще один тесный контакт Христенко в бюро – руководитель подразделения детективов НАБУ Александр Скомаров, который участвовал в конкурсе на должность главы Бюро экономической безопасности.