У российского боксера А.Поветкина повторно обнаружили допинг
Киев • УНН
КИЕВ. 2 февраля. УНН. Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.
Как сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но потом Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.
"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сказал А.Карпенко.
Кроме того, руководитель российской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".
Допинг-пробы были взяты Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса.
После обнародования результатов теста VADA А.Рябинский заявил о необходимости провести независимое тестирование.
Как сообщал УНН, российского боксера Александра Поветкина, который должен был провести бой за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 17 декабря, дисквалифицировали, после обнаружения в его допинг-пробе запрещенной веществ.