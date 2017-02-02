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У российского боксера А.Поветкина повторно обнаружили допинг

Киев • УНН

 • 9957 просмотра

КИЕВ. 2 февраля. УНН. Допинг-проба "Б" российского боксера Александра Поветкина дала положительный результат на остарин, передает УНН со ссылкой на ТАСС.

У российского боксера А.Поветкина повторно обнаружили допинг

Как сообщил старший партнер компании Forward Legal Алексей Карпенко, представляющий интересы россиянина, процедура вскрытия допинг-пробы была запланирована 6 января в Лос-Анджелесе (США). Но потом Всемирный боксерский совет (WBC) сообщил, что она перенесена на 1 февраля.

"Проба "Б" вскрыта. Остарин подтвержден", - сказал А.Карпенко.

Кроме того, руководитель российской компании "Мир бокса" Андрей Рябинский сообщил, что остарин обнаружен в "минимальной концентрации".

Допинг-пробы были взяты Ассоциацией по добровольному тестированию на допинг (VADA) и вскрывались в лаборатории Лос-Анджелеса.

После обнародования результатов теста VADA А.Рябинский заявил о необходимости провести независимое тестирование.

Как сообщал УНН, российского боксера Александра Поветкина, который должен был провести бой за титул временного чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC 17 декабря, дисквалифицировали, после обнаружения в его допинг-пробе запрещенной веществ.

Украинские Национальные Новости

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