У російського боксера О.Повєткіна повторно виявили допінг
Київ • УНН
КИЇВ. 2 лютого. УНН. Допінг-проба "Б" російського боксера Олександра Повєткіна дала позитивний результат на остарін, передає УНН з посиланням на ТАСС.
Як повідомив старший партнер компанії Forward Legal Олексій Карпенко, який представляє інтереси росіянина, процедура розтину допінг-проби була запланована 6 січня в Лос-Анджелесі (США). Але потім Всесвітня боксерська рада (WBC) повідомила, що вона перенесена на 1 лютого.
"Проба "Б" розкрита. Остарін підтверджений", - сказав О.Карпенко.
Крім того, керівник російської компанії "Світ боксу" Андрій Рябінскій повідомив, що остарін виявлений в "мінімальної концентрації".
Допінг-проби були взяті Асоціацією по добровільного тестування на допінг (VADA) і розкривалися в лабораторії Лос-Анджелеса.
Після оприлюднення результатів тесту VADA Рябінскій заявив про необхідність провести незалежне тестування.
Як повідомляв УНН, російського боксера Олександра Повєткіна, який мав провести бій за титул тимчасового чемпіона світу в суперважкій вазі за версією WBC 17 грудня, дискваліфіковано, після виявлення в його допінг-пробі забороненої речовин.