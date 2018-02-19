В российской делегации назвали встречу Лаврова и Климкина "не слишком результативной"

По словам источника, украинская сторона "не представила своего видения того, какие гарантии будут предоставлены российским офицерам в СЦКК", и не предложила комментариев к российской резолюции по миротворцам или же собственного варианта документа.

Напомним, министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал, что пока не удалось ни о чем договориться с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым по поводу миротворческой миссии на Донбассе

Как сообщал УНН, украинская делегация провела около 20 встреч в рамках Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.