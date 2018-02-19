У російській делегації назвали зустріч Лаврова і Клімкіна "не надто результативною"
Київ • УНН
КИЇВ. 19 лютого. УНН. Зустріч міністрів закордонних справ України і Росії Павла Клімкіна та Сергія Лаврова була "не дуже результативною". Про це повідомляє "Комерсант" з посиланням на джерело в російській делегації, передає УНН.
За словами джерела, українська сторона "не представила свого бачення того, які гарантії будуть надані російським офіцерам в СЦКК", і не запропонувала коментарів до російської резолюції стосовно миротворців або ж власного варіанту документа.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України Павло Клімкін розповів, що поки не вдалося ні про що домовитися з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим з приводу миротворчої місії на Донбасі
Як повідомляв УНН, українська делегація провела близько 20 зустрічей в рамках Мюнхенської конференції з питань безпеки.