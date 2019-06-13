В Москве вновь предложили Киеву газовый контракт со скидкой в 25%

"Мы готовы обеспечить поставки газа в Украину, возобновить поставки, которые были прекращены в 2015 году. ... "Газпром" мог бы обеспечить снижение цен для потребителей Украины до 25% от сегодняшнего уровня", - сказал он.

Новак также сообщил, что Россия и Еврокомиссия договорились в сентябре обсудить дату проведения трехсторонних переговоров по газу.

Напомним, 7 июня в российском “Газпроме” заявили, что готовы начать переговоры по поставкам российского газа в Украину по цене на 25% ниже нынешней.

В ответ в НАК “Нафтогаз Украины” сообщили, что заявление российского “Газпрома” относительно скидки на газ в 25% оценить затрудняются, так как российская сторона не указала, какую именно цену предлагает снизить.