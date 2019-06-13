У Москві знову запропонували Києву газовий контракт зі знижкою на 25%

КИЇВ. 13 червня. УНН. Глава Міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Росія може знову почати поставки газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню. Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передає УНН, посилаючись на ТАСС.