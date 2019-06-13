У Москві знову запропонували Києву газовий контракт зі знижкою на 25%
Київ • УНН
КИЇВ. 13 червня. УНН. Глава Міністерства енергетики Росії Олександр Новак заявив, що Росія може знову почати поставки газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню. Про це він сказав на брифінгу за підсумками переговорів із заступником голови Європейської комісії з питань Енергетичного союзу Марошем Шефчовичем, передає УНН, посилаючись на ТАСС.
"Ми готові забезпечити поставки газу в Україну, відновити поставки, які були припинені в 2015 році. ..."Газпром" міг би забезпечити зниження цін для споживачів України до 25% від сьогоднішнього рівня", - сказав він.
Новак також повідомив, що Росія і Єврокомісія домовилися у вересні обговорити дату проведення тристоронніх переговорів щодо газу.
Нагадаємо, 7 червня в російському "Газпромі" заявили, що готові почати переговори щодо поставок російського газу в Україну за ціною на 25% нижчою за нинішню.
У відповідь у НАК "Нафтогаз України" повідомили, що заяву російського "Газпрому" щодо знижки на газ на 25% оцінити важко, оскільки російська сторона не вказала, яку саме ціну пропонує знизити.