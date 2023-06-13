В россии снова пылает: в москве горел рынок, в петербурге масштабный пожар возле метро

Детали

Как указано, в москве загорелся один из крупных продовольственных павильонов на рынке "садовод". Огонь распространился по другим помещениям, поэтому оттуда в оперативном порядке эвакуировали покупателей и работников.

Последние же бросались прямо в пламя, чтобы спасти хотя бы какую-то часть своего товара.

Сообщается, что пожар уже ликвидировали. О пострадавших информации не было.

На месте работают экстренные службы.

Тем временем в санкт-петербурге загорелось производственное здание в районе кольцевой автодороги и метро "купчино".

По данным российских Telegram-каналов, возгорание началось в одном из производственных зданий на витебском проспекте в московском районе.

Напомним

В промышленной зоне на юго-востоке москвы произошел пожар. В помещении был автосервис. Перед пожаром были слышны взрывы.