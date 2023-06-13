В россии снова пылает: в москве горел рынок, в петербурге масштабный пожар возле метро
Киев • УНН
КИЕВ. 13 июня. УНН. В москве в рф во вторник загорелся один из крупных продовольственных павильонов на рынке "садовод". А в санкт-петербурге горит производственное здание возле метро "купчино". Об этом сообщают российские Telegram-каналы, пишет УНН.
Детали
Как указано, в москве загорелся один из крупных продовольственных павильонов на рынке "садовод". Огонь распространился по другим помещениям, поэтому оттуда в оперативном порядке эвакуировали покупателей и работников.
Последние же бросались прямо в пламя, чтобы спасти хотя бы какую-то часть своего товара.
Сообщается, что пожар уже ликвидировали. О пострадавших информации не было.
На месте работают экстренные службы.
Тем временем в санкт-петербурге загорелось производственное здание в районе кольцевой автодороги и метро "купчино".
По данным российских Telegram-каналов, возгорание началось в одном из производственных зданий на витебском проспекте в московском районе.
Напомним
В промышленной зоне на юго-востоке москвы произошел пожар. В помещении был автосервис. Перед пожаром были слышны взрывы.