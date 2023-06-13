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У росії знов палає: у москві горів ринок, у петербурзі масштабна пожежа біля метро

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 червня. УНН. У москві в рф у вівторок зайнявся один з великих продовольчих павільйонів на ринку "садівник". А у санкт-петербурзі горить виробнича будівля біля метро "купчино". Про це повідомляють російські Telegram-канали, пише УНН.

У росії знов палає: у москві горів ринок, у петербурзі масштабна пожежа біля метро

Деталі

Як повідомляється, у москві загорівся один з великих продовольчих павільйонів на ринку "садівник". Вогонь поширився іншими приміщеннями, то ж звідти в оперативному порядку евакуювали покупців та працівників.

Останні ж кидалися прямо в полум'я, аби врятувати хоча б якусь частину свого товару.

Повідомляється, що пожежу вже ліквідували. Про постраждалих інформації не було.

На місці працюють екстрені служби.

Тим часом у санкт-петербурзі загорілася виробнича будівля в районі кільцевої автодороги та метро "купчино".

За даними російських Telegram-каналів, спалах почався в одній з виробничих будівель на вітебському проспекті в московському районі.

Нагадаємо 

У промисловій зоні на південному сході москви сталася пожежа. У приміщенні був автосервіс. Перед пожежею було чути вибухи.

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