В промзоне москвы произошел пожар, перед которым были слышны взрывы - росСМИ

Детали

Пожар начался в ночь на 11 июня на улице Люблинской, 64. По информации СМИ, внутри здания были слышны взрывы.

Пожарные работали на безопасном расстоянии.

Возгорание локализовали на площади 600 кв. метров, а затем ликвидировали. Изначально площадь возгорания составляла 500 кв. метров при общей площади здания 750 кв. метров.