В промзоне москвы произошел пожар, перед которым были слышны взрывы - росСМИ
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. В промышленной зоне на юго-востоке москвы произошел пожар. В помещении был автосервис, сообщает "Коммерсантъ", пишет УНН.
Детали
Пожар начался в ночь на 11 июня на улице Люблинской, 64. По информации СМИ, внутри здания были слышны взрывы.
Пожарные работали на безопасном расстоянии.
Возгорание локализовали на площади 600 кв. метров, а затем ликвидировали. Изначально площадь возгорания составляла 500 кв. метров при общей площади здания 750 кв. метров.