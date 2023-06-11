У промзоні москви сталась пожежа, перед якою було чутно вибухи - росЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. У промисловій зоні на південному сході москви сталася пожежа. У приміщенні був автосервіс, повідомляє "Комерсантъ", пише УНН.
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Пожежа почалася в ніч на 11 червня на вулиці Люблінській, 64. За інформацією ЗМІ, всередині будівлі було чутно вибухи.
Пожежники працювали на безпечній відстані.
Займання локалізували на площі 600 кв. метрів, а згодом ліквідували. Спочатку площа займання становила 500 кв. метрів за загальної площі будівлі 750 кв. метрів.