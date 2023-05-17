В россии "за госизмену" задержали трех ученых - разработчиков гиперзвуковых ракет

ukru
13 марта, 19:26 • 68608 просмотра

путин готовит отказ от перемирия - Зеленский

13 марта, 15:57 • 113622 просмотра

рф согласна на прекращение огня в Украине, но есть нюансы - путин

Эксклюзив
13 марта, 13:47 • 111361 просмотра

Пыльца деревьев и пылевой клещ: аллерголог объяснила, на что весной может быть аллергия и как с ней бороться

Эксклюзив
13 марта, 13:40 • 111090 просмотра

Легализация криптовалюты позволит получить дополнительный источник наполнения госбюджета - экономист

13 марта, 13:25 • 103852 просмотра

Дело о трагедии в Одессе 2 мая 2014 года: ЕСПЧ назвал Украину виновной, но признал влияние рф

13 марта, 10:29 • 100092 просмотра

Рада поддержала снижение штрафов за несвоевременное уточнение данных в ТЦК

Эксклюзив
13 марта, 06:36 • 111475 просмотра

Лунное затмение 14 марта 2025 года: влияние на судьбу, эмоции и глобальные события

13 марта, 06:19 • 131915 просмотра

россия представила США список требований для соглашения о прекращении войны против Украины - Reuters

12 марта, 19:49 • 174102 просмотра

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 15:33 • 205080 просмотра

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

Взрывы раздаются в Харькове: предварительно, есть попадание в жилой дом

13 марта, 19:03 • 35560 просмотра
Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

Зеленский принял участие в ифтаре с воинами и наградил героев Украины

13 марта, 20:33 • 31177 просмотра
Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

Наследный принц Саудовской Аравии по телефону напомнил путину о войне в Украине

13 марта, 22:49 • 41219 просмотра
Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

Условия путина относительно перемирия предоставят россии непропорциональные преимущества - ISW

02:47 • 25105 просмотра
ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

ВСУ покидают курскую область под давлением США – Le Monde

03:43 • 61437 просмотра
публикации
Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

Установить хотят на месте ленина, а на открытие позвать Трампа: все, что известно о памятнике Вашингтона в Киеве

12 марта, 19:49 • 174102 просмотра
Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

Итоги недели моды в Париже: яркие впечатления и дебюты осени-зимы 2025-2026

12 марта, 15:33 • 205080 просмотра
После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

После розыска активов в космосе АРМА под руководством Думы взялось за университеты

12 марта, 15:09 • 146371 просмотра
Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

Лесные тени: как скандалы и коррупция уничтожают ГП "Леса Украины", а государство в период войны теряет миллионные прибыли

12 марта, 14:08 • 152830 просмотра
Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников

Кибербезопасность в Украине: как защитить свои средства от мошенников
Эксклюзив

12 марта, 12:20 • 189277 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

Помолвку Тома Холланда и Зендеи подтвердил коллега по фильму - СМИ

13 марта, 15:21 • 73123 просмотра
Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

Употребление алкоголя в умеренных дозах на удивление хорошо для уровня холестерина - исследование

13 марта, 12:00 • 104877 просмотра
На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

На YouTube выложили первые эпизоды спин-оффа "Друзей" – сериала "Джоуи"

13 марта, 07:35 • 121760 просмотра
Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

Мишель Обама запускает подкаст вместе со своим братом: что известно о проекте

11 марта, 14:42 • 157363 просмотра
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 164154 просмотра
Актуальное
В россии "за госизмену" задержали трех ученых - разработчиков гиперзвуковых ракет

В россии "за госизмену" задержали трех ученых - разработчиков гиперзвуковых ракет

Киев • УНН

 • 1005134 просмотра

КИЕВ. 17 мая. УНН. В россии задержали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) - Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева, которые занимались разработкой гиперзвуковых ракет. Их обвиняют в "государственной измене", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.

Детали

Во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в "госизмене" Звегинцева - доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей. Отмечается, что с 7 апреля ученый находится под домашним арестом.

Его руководителя, директора ИТПМ Шиплюка, еще в августе 2022 года поместили в московское СИЗО "Лефортово" через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Маслова, пишет издание. Обоим ученым предъявили обвинения в "госизмене". По данным СМИ, Маслова подозревают в "передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями".

Сообщается, что Шиплюк и Маслов занимались разработкой гиперзвуковых ракет более 10 лет, а экспериментальный дизайн вооружения представили еще в 2012-м на научном семинаре во Франции. Через четыре года они опубликовали совместную научную работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.

Кроме этого, Шиплюк занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет, пишет СМИ. Всего, как отмечается, в Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых - 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками фсб, пишет издание.

кремль "не комментирует" задержание ученых заявил на брифинге в среду, 17 мая, заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.

"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение", - сказал он, добавив, что "признать человека виновным может только суд".

Дополнение

В марте 2018 года российский диктатор владимир путин заявил о создании в россии гиперзвукового оружия. Тогда, в презентации с демонстрацией запусков на территорию Соединенных Штатов он показал противокорабельную ракету "Циркон" и межконтинентальную баллистическую ракету с планирующим блоком "Авангард". Последняя, как утверждал Путин, якобы "развивает скорость более 20 махов и тает в полете, как эскимо".

Диктатор также представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который, по его словам, якобы "гарантированно преодолевает не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО".

Ночью 4 мая украинские военные с помощью системы Patriot впервые сбили российскую ракету "Кинжал". Эту информацию официально подтвердили Воздушные силы ВСУ 6 мая.

10 мая немецким журналистам показали обломки ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал".

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Новости Мира

Обратиться по вопросам размещения рекламы