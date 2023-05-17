В россии "за госизмену" задержали трех ученых - разработчиков гиперзвуковых ракет
Киев • УНН
КИЕВ. 17 мая. УНН. В россии задержали трех ученых новосибирского Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) - Анатолия Маслова, Александра Шиплюка и Валерия Звегинцева, которые занимались разработкой гиперзвуковых ракет. Их обвиняют в "государственной измене", пишет УНН со ссылкой на росСМИ.
Детали
Во вторник, 16 мая, сотрудники ИТПМ опубликовали открытое письмо, в котором сообщили об аресте по подозрению в "госизмене" Звегинцева - доктора технических наук и главного научного сотрудника, который основал в институте лабораторию аэрогазодинамики больших скоростей. Отмечается, что с 7 апреля ученый находится под домашним арестом.
Его руководителя, директора ИТПМ Шиплюка, еще в августе 2022 года поместили в московское СИЗО "Лефортово" через несколько дней после ареста главного научного сотрудника Маслова, пишет издание. Обоим ученым предъявили обвинения в "госизмене". По данным СМИ, Маслова подозревают в "передаче Китаю данных, связанных с гиперзвуковыми технологиями".
Сообщается, что Шиплюк и Маслов занимались разработкой гиперзвуковых ракет более 10 лет, а экспериментальный дизайн вооружения представили еще в 2012-м на научном семинаре во Франции. Через четыре года они опубликовали совместную научную работу об аэродинамических исследованиях при гиперзвуковых скоростях.
Кроме этого, Шиплюк занимался защитным покрытием гиперзвуковых ракет, пишет СМИ. Всего, как отмечается, в Сибирском отделении РАН уголовному преследованию подверглись 16 человек, включая экс-главу, академика РАН Александра Асеева. Один из ученых - 54-летний Дмитрий Колкер, заведующий лабораторией квантовых оптических технологий Новосибирского государственного университета, умер в московском СИЗО вскоре после ареста сотрудниками фсб, пишет издание.
кремль "не комментирует" задержание ученых заявил на брифинге в среду, 17 мая, заявил пресс-секретарь путина дмитрий песков.
"Работают российские специальные службы, они выполняют свои функции, это очень серьезное обвинение", - сказал он, добавив, что "признать человека виновным может только суд".
Дополнение
В марте 2018 года российский диктатор владимир путин заявил о создании в россии гиперзвукового оружия. Тогда, в презентации с демонстрацией запусков на территорию Соединенных Штатов он показал противокорабельную ракету "Циркон" и межконтинентальную баллистическую ракету с планирующим блоком "Авангард". Последняя, как утверждал Путин, якобы "развивает скорость более 20 махов и тает в полете, как эскимо".
Диктатор также представил гиперзвуковой ракетный комплекс "Кинжал", который, по его словам, якобы "гарантированно преодолевает не только существующие, но и перспективные системы ПВО и ПРО".
Ночью 4 мая украинские военные с помощью системы Patriot впервые сбили российскую ракету "Кинжал". Эту информацию официально подтвердили Воздушные силы ВСУ 6 мая.
10 мая немецким журналистам показали обломки ракеты гиперзвукового комплекса "Кинжал".