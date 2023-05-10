Німцям показали уламки збитої в Україні ракети "Кинжал"
Київ • УНН
КИЇВ. 10 травня. УНН. Німецьким журналістам показали уламки ракети гіперзвукового комплексу «Кинджал», яку збили в Україні, передає УНН.
Військовий кореспондент Пауль Ронцхаймер опублікував кадри збитої в Україні російської ракети.
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«Сьогодні нам вдалося побачити в Києві уламки ракети "Кинджал", яка була збита 5 травня системою Patriot. Це стало сенсацією, оскільки гіперзвукова ракета вважалася чудо-зброєю путіна. Зараз тут проводиться експертиза її частин», — написав журналіст у коментарі до опублікованого відео.
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Доповнення
У небі над Україною вночі 4 травня вперше збили російську ракету "Кинджал".
Спочатку представники Повітряних сил не коментували інформацію, яку оприлюднила Київська міська військова адміністрація та деякі ЗМІ з посиланням на власні джерела. Однак, 6 травня у Повітряних силах офіційно підтвердили знищення цієї ракети за допомогою системи Patriot.
У Пентагоні офіційно підтвердили, що Україна збила російську ракету "Кинджал" за допомогою системи Patriot.