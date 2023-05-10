Немцам показали обломки сбитой в Украине ракеты "Кинжал"

Военный корреспондент Пауль Ронцхаймер опубликовал кадры сбитой в Украине российский ракеты.

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«Сегодня нам удалось увидеть в Киеве обломки ракеты "Кинжал", которая была сбита 5 мая системой Patriot. Это стало сенсацией, поскольку гиперзвуковая ракета считалась чудо-оружием путина. Сейчас здесь проводится экспертиза её частей», — написал журналист в комментарии к опубликованному видео.

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Дополнение

В небе над Украиной ночью 4 мая впервые сбили российскую ракету "Кинжал".

Сначала представители Воздушных сил не комментировали информацию, которую обнародовала Киевская городская военная администрация и некоторые СМИ со ссылкой на собственные источники. Однако, 6 мая в Воздушных силах официально подтвердили уничтожение этой ракеты с помощью системы Patriot.

В Пентагоне официально подтвердили, что Украина сбила российскую ракету "Кинжал" с помощью системы Patriot.