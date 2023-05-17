У росії "за держзраду" затримали трьох вчених - розробників гіперзвукових ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 17 травня. УНН. У росії затримали трьох вчених новосибірського Інституту теоретичної та прикладної механіки (ІТПМ) - Анатолія Маслова, Олександра Шиплюка та Валерія Звегінцева, які займалися розробкою гіперзвукових ракет. Їх звинувачують у "державній зраді", пише УНН з посиланням на росЗМІ.
Деталі
У вівторок, 16 травня, співробітники ІТПМ опублікували відкритий лист, в якому повідомили про арешт за підозрою в "держзраді" Звегінцева - доктора технічних наук та головного наукового співробітника, який заснував в інституті лабораторію аерогазодинаміки великих швидкостей. Зазначається, що з 7 квітня науковець перебуває під домашнім арештом.
Його керівника, директора ІТПМ Шиплюка, ще в серпні 2022 року помістили в московське СІЗО "Лефортово" через кілька днів після арешту головного наукового співробітника Маслова, пише видання. Обом вченим пред'явили звинувачення у "держзраді". За даними ЗМІ, Маслова підозрюють у "передачі Китаю даних, пов'язаних із гіперзвуковими технологіями".
Повідомляється, що Шиплюк та Маслов займалися розробкою гіперзвукових ракет понад 10 років, а експериментальний дизайн озброєння презентували ще у 2012-му на науковому семінарі у Франції. Через чотири роки вони опублікували спільну наукову роботу про аеродинамічні дослідження при гіперзвукових швидкостях.
Крім цього, Шиплюк займався захисним покриттям гіперзвукових ракет, пише ЗМІ. Загалом, як зазначається, у Сибірському відділенні РАН кримінального переслідування зазнали 16 осіб, включаючи екс-главу, академіка РАН Олександра Асєєва. Один із вчених - 54-річний Дмитро Колкер, завідувач лабораторії квантових оптичних технологій Новосибірського державного університету, помер у московському СІЗО незабаром після арешту співробітниками фсб, пише видання.
кремль "не коментує" затримання вчених заявив на брифінгу в середу, 17 травня, заявив прессекретар путіна дмитро пєсков.
"Працюють російські спеціальні служби, вони виконують свої функції, це дуже серйозне звинувачення", - сказав він, додавши, що "визнати людину винною може лише суд".
Доповнення
У березні 2018 року російський диктатор володимир путін заявив про створення в росії гіперзвукової зброї. Тоді, у презентації з демонстрацією запусків на територію Сполучених Штатів він показав протикорабельну ракету "Циркон" та міжконтинентальну балістичну ракету з плануючим блоком "Авангард". Остання, як стверджував путін, нібито "розвиває швидкість понад 20 махів і тане у польоті, як ескімо".
Диктатор також представив гіперзвуковий ракетний комплекс "Кинжал", який, за його словами, начебто "гарантовано долає не лише існуючі, а й перспективні системи ППО та ПРО".
Вночі 4 травня українські військові за допомогою системи Patriot вперше збили російську ракету "Кинджал". Цю інформацію офіційно підтвердили Повітряні сили ЗСУ 6 травня.
10 травня німецьким журналістам показали уламки ракети гіперзвукового комплексу "Кинджал".