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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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В России отреагировали на предложение о встрече Путина и Байдена

В России отреагировали на предложение о встрече Путина и Байдена

Киев  •  УНН

 • 24065 просмотра

КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сейчас изучаются различные аспекты возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.

Цитата

“Много разговоров о предложении Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись положительно”, - сказал Лавров. Он добавил, что сейчас изучают различные аспекты возможной встречи.

Напомним

Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели. Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил Финляндию в качестве принимающей страны для возможной встречи президентов.

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможна встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина будет правильным решением . По его мнению, когда есть такой диалог, пушки молчат.

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