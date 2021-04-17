В России отреагировали на предложение о встрече Путина и Байдена
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что сейчас изучаются различные аспекты возможной встречи президента РФ Владимира Путина и президента США Джо Байдена. Об этом пишет УНН со ссылкой на ТАСС.
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“Много разговоров о предложении Джо Байдена организовать двусторонний саммит. Мы к этому отнеслись положительно”, - сказал Лавров. Он добавил, что сейчас изучают различные аспекты возможной встречи.
Напомним
Президент США Джо Байден в телефонном разговоре предложил российскому коллеге Владимиру Путину встретиться в ближайшие недели. Президент Финляндии Саули Ниинисте предложил Финляндию в качестве принимающей страны для возможной встречи президентов.
Президент Украины Владимир Зеленский считает, что возможна встреча президентов США и России — Джо Байдена и Владимира Путина будет правильным решением . По его мнению, когда есть такой диалог, пушки молчат.