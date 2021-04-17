У Росії відреагували на пропозицію про зустріч Путіна і Байдена

Цитата

“Багато розмов про пропозицію Джо Байдена організувати двосторонній саміт. Ми до цього поставилися позитивно”, — сказав Лавров. Він додав, що зараз вивчають різні аспекти можливої зустрічі.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у телефонній розмові запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в найближчі тижні. Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої ​​зустрічі президентів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива зустріч президентів США та Росії — Джо Байдена та Володимира Путіна буде правильним рішенням. На його думку, коли є такий діалог, гармати мовчать.