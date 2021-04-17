У Росії відреагували на пропозицію про зустріч Путіна і Байдена
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що зараз вивчаються різні аспекти можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.
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“Багато розмов про пропозицію Джо Байдена організувати двосторонній саміт. Ми до цього поставилися позитивно”, — сказав Лавров. Він додав, що зараз вивчають різні аспекти можливої зустрічі.
Нагадаємо
Президент США Джо Байден у телефонній розмові запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в найближчі тижні. Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої зустрічі президентів.
Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива зустріч президентів США та Росії — Джо Байдена та Володимира Путіна буде правильним рішенням. На його думку, коли є такий діалог, гармати мовчать.