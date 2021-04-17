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У Росії відреагували на пропозицію про зустріч Путіна і Байдена

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 квітня. УНН. Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров розповів, що зараз вивчаються різні аспекти можливої зустрічі президента РФ Володимира Путіна та президента США Джо Байдена. Про це пише УНН з посиланням на ТАСС.

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“Багато розмов про пропозицію Джо Байдена організувати двосторонній саміт. Ми до цього поставилися позитивно”, — сказав Лавров. Він додав, що зараз вивчають різні аспекти можливої зустрічі.

Нагадаємо

Президент США Джо Байден у телефонній розмові запропонував російському колезі Володимиру Путіну зустрітися в найближчі тижні. Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої ​​зустрічі президентів.

Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива зустріч президентів США та Росії — Джо Байдена та Володимира Путіна буде правильним рішенням. На його думку, коли є такий діалог, гармати мовчать.

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