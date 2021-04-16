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Зеленський про зустріч Байдена та Путіна: коли є діалог, гармати мовчать

Зеленський про зустріч Байдена та Путіна: коли є діалог, гармати мовчать

Київ • УНН

 • 21084 перегляди

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент України Володимир Зеленський вважає, що можлива зустріч президентів США та Росії - Джо Байдена та Володимира Путіна буде правильним рішенням. На його думку, коли є такий діалог, гармати мовчать. Про це він заявив під час пресконференції в Парижі, передає кореспондент УНН.

Цитата:

"Щодо пропозиції президента Байдена зустрітися з президентом Путіним в третій країні. Я вважаю, що це правильно. Це дуже вчасно й це дуже важливо в будь-якому питанні, коли є такий діалог, як кажуть, гармати мовчать. Тому це могло б вирішити деякі питання, тому що діалог між цими країнами повинен бути. Тому що іноді коли такі великі держави не розмовляють, то страждають інші, й повірте нам, ми це розуміємо", - розповів Зеленський.

За його словами, якщо на цій зустрічі буде підніматися питання України, то таке обговорення не буде предметним.

"Це ще раз буде показувати, що великим країнам за розміром здається, що все обертається навколо них, але світ набагато більший", - додав Президент.

Доповнення

Президент Фінляндії Саулі Нііністе запропонував Фінляндію в якості приймаючої країни для можливої зустрічі президента США Джо Байдена і його російського колеги Володимира Путіна.

Відзначимо також, що на цьому тижні президент Фінляндії Саулі Нііністе і президент Росії Володимир Путін обговорили напружену ситуацію на Кримському півострові і на російсько-українському кордоні.

Пізніше Нііністе зідзвонився з президентом Зеленським.

Контекст

На цьому тижні Президент США Джо Байден під час телефонної розмови з президентом РФ Володимиром Путіним підняв питання про стягування російських військ до кордонів України і закликав знизити військову напруженість.

Також в Білому домі повідомили, що американський лідер запропонував російському колезі провести зустріч.

Виступаючи із заявою для преси напередодні, Байден заявив, що запропонував провести зустріч у форматі саміту в Європі влітку цього року.

Українські Національні Новини

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